Погода в Иркутске: 23 июня метеорологи обещают слабый дождь Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Погода в Иркутске 23 июня обещает быть летней. В городе сегодня переменная облачность, осадки будут, но слабые. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Воздух в Иркутске прогреется днем до +26…+28 градусов, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в областном центре атмосферное давление составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 23 июня также с переменной облачностью и кратковременными дождями, правда, местами ждут грозы. Ветер дует с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +26…+31, если небо затянут облака, ждите прохладу – до +16…+21.

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