Родственников участника ВОВ Никандра Сахаровского разыскивают в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области разыскивают родственников участника Великой Отечественной войны Никандра Ивановича Сахаровского. Известно, что во время войны красноармеец обеспечивал бесперебойную телефонную связь. Часто под обстрелом. Его останки были найдены у деревни Кузовлево в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Иркутской области.

- Никандр Иванович родился в селе Барлук Куйтунского района в 1914 году, откуда его и призвали на войну 20 июля 1941 года, - говорят следователи.

Служил Родине он отважно. Известно, что в боях под деревней Малая Каменка Смоленской области при прокладке телефонной линии Никандр Сахаровский был ранен 15 апреля 1942 года. После госпиталя снова встал в строй. В боях вблизи Спасс-Деменск-Малая Каменка он под артиллерийским обстрелом устранил 12 обрывов телефонной связи, тем самым создал бесперебойное управление огнем батареи. В сражении при реке Птичь 506 февраля 1944 года красноармеец провел провода через реку.

- Сахаровский был награжден медалями «За взятие Берлина», «За оборону Москвы», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», - отмечают в СК Приангарья.

КОНКРЕТНО

Родственников Никандра Сахаровского просят откликнуться. Также ждут всех, кто что-либо знает о красноармейце.

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