Роспотребнадзор не рекомендует купаться в заливе острова Юность, озере в Смоленщине
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Мониторинг качества воды в водоемах Иркутской области продолжается и список мест, где купаться не стоит, снова расширен. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.
- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям в заливе острова Юность в Иркутске, в озере в селе Смоленщина и в районе водохранилища вблизи поселка Ново-Грудинино в Иркутском районе, - говорят специалисты. – Также в реке Мама вблизи одноименного поселка в Мамско-Чуйском районе, в реке Тайшетка в городе Тайшете (западная граница). Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения.
Также сотрудникам Роспотребнадзора не понравилась «окраска» воды в реке Витим в районе «Наташкиной поляны» и Мамаканского водохранилища в Бодайбинском районе. Напомним, ранее уже было запрещено купаться в ряде водоемов – их названия здесь.
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