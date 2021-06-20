Река Иркут в районе поселка Горького признана непригодной для купания в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Река Иркут в районе поселка Горького непригодна для купания. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоема по микробиологическим показателям, - отмечают специалисты.

Напомним, ранее отобранные пробы показали, что нормам не соответствует вода в озере в селе Смоленщине в Иркутском районе, зона рекреации Иркутского водохранилища в поселке Ново-Грудинино, река Белая в Усольском районе вблизи турбазы «Песчаная», пруд Еловский в Ангарском городском округе, реки Кимильтейка и река Зима в Зиминском районе, в самом городе Зима – реки Мура, Ухтуйка.

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