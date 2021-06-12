Где нельзя купаться, Роспотребнадзор назвал опасные пляжи в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Управлением Роспотребнадзора по Иркутской области проводит контроль качества воды водоемов в 61 мониторинговой точке на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. Специалистами выявлены водоемы, в которых купаться может быть опасно для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды водоемов 2 категории по микробиологическим показателям в следующих муниципальных образованиях. это озеро в селе Смоленщина Иркутского района, зона рекреации Иркутского водохранилища в поселке Ново-Грудинино, а также река Белая в Усольском районе вблизи турбазы "Песчаная", - рассказали в ведомстве.

Купание в указанных водоемах может являться фактором риска для здоровья населения.

Мониторинг качества воды водоемов Иркутской области продолжается.

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