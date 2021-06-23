В Саянске 38-летний мужчина устроил в арендованном гараже плантацию наркосодержащих растений

В Зиме 38-летний мужчина устроил в арендованном гараже плантацию наркосодержащих растений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саянске полиция задержала 38-летнего мужчину, который устроил в гараже плантацию наркосодержащих растений. Для этого он создал все условия: установил датчики температуры, специальное освещение, систему орошения и вентиляции. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В ходе осмотра гаража полицейские изъяли несколько десятков растений рода каннабис, вещество растительного происхождения, которое в настоящее время направлено на исследование, электронные весы, вакуумный упаковочный материал, удобрения для подкормки незаконных посевов, - рассказали в ведомстве.

Подозреваемый признался, что заказал смена в Интернете , запрещенные растения выращивал только для собственного употребления без цели распространения.

Полиция возбудила уголовное дело за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

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