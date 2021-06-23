Поправки в закон о ветеранах труда Иркутской области разработали в ЗС

Александр Ведерников: поправки в региональный закон о присвоении звания Ветеран труда разработаны депутатами.

Поправки в региональный закон о ветеранах труда Иркутской области разработали депутаты Законодательного Собрания. Об этом сообщил председатель Заксобрания Приангарья Александр Ведерников во время личного приема граждан.

Жительница Усолья-Сибирского Валентина Гербач рассказала, что 40 лет отработала на «Усольехимпроме», награду «Ветеран труда» от предприятия получила в 1999 году. Однако по областному закону статус «Ветеран труда Иркутской области» может быть присвоен только, если награды предприятий присвоены не позднее 1 января 1992 года.

Зампредседателя комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента Артем Лобков пояснил, что работа над поправками к действующему закону ведется. Депутаты приняли во внимание обращения граждан, в том числе и аналогичные проблеме Валентины Гербач.

Кроме того, спикер поручил комитету по социально-культурному законодательству с привлечением министерств и ведомств рассмотреть возможность разработки региональной программы по созданию системы мониторинга здоровья школьников. С таким предложением обратился спортсмен Сергей Купрацевич.