Погода в Иркутске на 26 июня: что говорят синоптики. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Солнца не видно, пасмурно. Верная примета - жди дождя. Иркутяне, посмотрев с утра за окно, только вздыхают. Рабочие дни были ясными, жаркими, а тут! Природная канцелярия не угадала. Однако Погода в Иркутске на 26 июня, по мнению синоптиков, ожидается вовсе не такой уж плохой. Вот прогноз Гидрометцентра по Иркутской области.

- Переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура +23...+25, - сообщают синоптики.

Такая погодка сегодня, 26 июня, практически на всей территории региона - временами дожди и грозы. Лишь на севере и верхней Лене жарко и сухо - около +30.

На следующий день, в воскресенье, 27 июня, согласно прогнозу Иркутского гидрометцентра, ситуация не изменится - точно также относительно прохладно и дожди.