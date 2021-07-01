Акция «Нашествие миньонов» началась в супермаркетах «Слата» 1 июля.

В супермаркетах «Слата» 1 июля началась новая акция лояльности «Нашествие миньонов». Благодаря ей покупатели могут приобрести красочную коллекцию мягких игрушек, выполненных в виде популярных героев мультфильмов.

- Наши покупателям очень понравились оба выпуска накопительных акций «Витаминные друзья», и мы решили сделать подарок для наших клиентов и запустить новую коллекцию, - рассказала руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова. – В ней вновь фрукты и овощи, но уже в виде ярких мягких игрушек-миньонов.

Итак, встречайте новых героев – это Джерри-томат, Карл-яблоко, Боб-клубника, Тим-морковь, Дейв-перец, Кевин-банан, Том-ананас. Кстати, кроме них в сети также отдельно будут представлены четыре вида миньонов-антистрессов.

- В этот раз немного изменились условия: с 1 июля наклейки выдаются за каждые 450 рублей в чеке, - говорит Яна Абалымова. – При наличии 15 наклеек скидка составит 50%, стоимость игрушки – 499. Если собрано 50 наклеек, то скидка составит 90%, приобрести миньона тогда можно всего за 99 рублей.

«Нашествие миньонов» продлится в «Слате» до 29 сентября этого года. Однако, обменять буклет с наклейками на игрушки со скидкой покупатели смогут до 10 октября.