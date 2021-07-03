Водителя мопеда, который сбил 10-летнюю школьницу и скрылся, разыскивают в Усолье-Сибирском Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ребенок попал под колеса мопеда в селе Мальта Усольского района. Авария произошла 1 июля около 18.20 часов на улице Разведочная. Водитель темного мопеда сбил 10-летнюю школьницу и даже не оказав ей первой помощи, уехал с места ДТП. Ребенка же с различными травмами доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Всех, кто что-либо знает о местонахождении виновника аварии, или у кого есть запись видеорегистратора, просим обращаться в отдел МВД «Усольский», - сообщили в ведомстве.

Кроме этого, полицейские предлагают виновнику самостоятельно явиться в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

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