327 случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За сутки в Иркутской области коронавирус подтвердился у 327 человек – это новый максимум за время пандемии в регионе. Общее число случаев заражения, таким образом, возросло до 75 853. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Приангарья.

- В ковидных госпиталях сегодня врачи лечат 5308 пациентов, за сутки прирост госпитализированных составил +74, - отмечают специалисты.

За этот же промежуток времени выздоровели 27 человек, всего переболели в Иркутской области уже 70 539. Увы, не все смогли справиться с инфекцией. Сегодня от COVID-19 скончались еще 29 человек – и это также максимальный показатель для пандемии в Приангарье, еще трое зараженных умерли от иных болезней. Всего региона потерял уже 3284 гостей и жителей с диагнозом коронавирус.

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