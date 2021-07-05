32 пациента с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Третья волна пандемии коронавируса в Иркутской области ставит все новые рекорды. Сегодня стало известно, что за сутки умерли 32 зараженных COVID-19 – 29 из них от коронавируса, еще трое инфицированных – от иных болезней. Это максимальное число скончавшихся за время распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.
Всего область потеряла уже 3284 гостей и жителей с диагнозом COVID-19. Коронавирус унес жизни 2978 из них, еще 306 имели в анамнезе и другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.
Сегодня, 5 июля, также установлен рекорд по числу заражений за сутки – 327.
- В медицинских учреждениях Приангарья врачи сейчас борются за жизнь и здоровье 5308 пациентов с COVID-19, за сутки в это число попали 74 из них, - говорят специалисты.
Всего в Иркутской области COVID-19 переболели уже 70 539, отрицательные результаты тестов в минувшие сутки пришли 27 из них.
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