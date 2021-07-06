37 человек с коронавирусом скончались за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области третья волна коронавируса набирает обороты. Сегодня снова поставлен рекорд по числу новых случаев заражения за сутки – 334. Общее количество инфицированных за время пандемии, таким образом, возросло до 76 187. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

И, увы, это не единственный сегодня рекорд – скончались за сутки 37 человек: жизни 33 из них унес COVID-19, еще четверо погибли от иных болезней. Всего регион потерял уже 3321 жителя: причиной смерти коронавирус стал в 3011 случаях, еще 310 инфицированных болели также другими тяжелыми болезнями, которые и привели к летальному исходу.

- За сутки госпитализировано 57 человек, всего в ковидных госпиталях сегодня 5365 пациентов, - горят специалисты.

Радует, что большинство от COVID-19 все же излечиваются. За сутки болезнь победили 62 боровшихся с инфекцией, всего коронавирусом переболели уже 70 601 человек в Приангарье.

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