Отслужившие батарейки можно сдать в супермаркетах «Слата»

Фото: ООО "Маяк"

Хранить использованные батарейки дома не хочется? Теперь избавляться от них без вреда для экологии региона можно хоть каждый день. В супермаркетах «Слата» установили боксы по сбору батареек. Акция это долгосрочная, проводится совместно с фондом «Подари планете жизнь» и мэрией Иркутска. Теперь поход в супермаркет можно совместить с маленьким шагом по спасению нашей планеты.

- Маленькая батарейка кажется мелочью и ее так легко выбросить в мусорку. Но когда она вскрывается и растекается и химикаты попадают в грунт и водами разносятся, то она отравляет 20 квадратных метров земли. В каждой семье их масса – игрушки, пульты, часы и многое другое, - рассказывает руководитель Благотворительного Фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. - Если представить, что в мире 8 миллиардов человек, а в России 144 миллионов и на одного жителя хотя бы одна батарейка в год – это 144 миллионов батареек в год и 2880 квадратных метров отравленной земли.

Фото: ООО "Маяк"

Земли, на которой должны расти леса, выращивать фрукты или овощи. Здоровых земель, здоровых лесов с каждым годом становится все меньше… Избежать этого – в силах самих жителей планеты – нужно всего лишь сдавать отслужившие батарейки на переработку. Сейчас для этого не нужно будет ехать в специальные центры, достаточно заглянуть в один из 10 супермаркетов «Слата», где появились данные боксы.

- С фондом «Подари планете жизнь» сеть «Слата» плотно взаимодействует на протяжении 8 лет и поступательно вводит ряд экологических инициатив в супермаркетах, а также является активным партнером по посадке лесов. И разделяет важность грамотной утилизации батареек, которая позволяет сохранять земли для будущих поколений, - говорит руководитель пресс-службы ГК «Слата» Яна Абалымова.

Кстати, в супермаркетах «Слата» есть и другие не менее полезные и важные боксы, например, такие, куда можно сбросить пластиковые крышки – также на переработку - #МусоруКрышку. Их 76 и они находятся в Иркутске, Ангарске, Шелехове. Еще в 15 магазинах есть «Вторник» боксы для сбора вещей малоимущим в Иркутске и Ангарске. А для тех, у кого есть возможность помогать кормами животным – установлено 15 боксов в рамках акции #БериКормиЛюби при поддержке Натальи Ветровой – все, что оказывается в них, уезжает в приют «Ной»

Более подробная информация с адресами боксов на сайте www.slata.ru

КОНКРЕТНО

В каких супермаркетах «Слата» можно сдать батарейки в Иркутске:

мкр. Первомайский, 54

ул. Академическая, 31

ул. Ржанова, 164

мкр. Юбилейный, 19/1

ул. К. Маркса, 21

ул. Рабочего Штаба, 46

Ул. Лермонтова, 343/7

ул. Депутатская, 84/1

ул. Байкальская, 250/1

Байкальский тракт, 12а