Депутаты проверят, как исполняются программы по льготной ипотеке в Иркутской области.

Депутаты областного парламента проведут мониторинг исполнения программ льготной ипотеки и экологической безопасности в Иркутской области. Кроме того, большое внимание будет уделено инициативам президента России, их реализации в регионе. Об этом сообщил спикер ЗС Александр Ведерников по результатам онлайн-заседания президиума Совета Законодателей при Федеральном Собрании РФ,

Первый зампредседателя Совета Федерации Андрей Яцкин сказал, что решение жилищного вопроса – это приоритетная задача, поставленная главой государства. Запущена в регионах программа льготной ипотеки. Участвовать в ней могут даже семьи с одним ребенком. Однако на рынке жилья отмечается рост цен.

- В пандемию, когда доходы людей падают, это недопустимо, - отметил Андрей Яцкин.

Кроме того, зампредседателя Государственной Думы Ирина Яровая акцент сделала на экологическом мониторинге. Регионы будут участвовать в создании единой информационной базы по состоянию воды, воздуха и почвы в своих территориях.

Александр Ведерников подчеркнул, что депутаты в Иркутской области продолжат работать над улучшением экологической обстановки вместе со всеми органами власти, ведомствами.