Многодетный отец из Бурятии истязал двух старших детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокие методы воспитания для своих ребятишек выбрал 38-летний отец семерых детей из Бурятии. Разгорячившись алкоголем, он истязал двух старших ребят. За мелкие провинности, а также, чтобы заставить их что-то сделать по дому, он бил их руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. При этом остальных пятерых детей мужчина не трогал.

После очередных побоев дочь обратилась за медицинской помощью к местному фельдшеру. Врач, как и положено, сообщил в полицию.

- Многодетного отца обвинили по статье «Истязание двух заведомо несовершеннолетних, находящихся в беспомощном состоянии», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Добавим, что следователи собрали все доказательства вины мужчины. Уголовное дело направлено в суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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