Обжалованию не подлежит: иркутянин, который на Лексусе насмерть сбил двух подростков в Улан-Удэ, отправился в колонию на 15 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Иркутска, который 23 февраля совершил страшное ДТП в Улан-Удэ, насмерть сбив двух подростков, не стал оспаривать приговор суда, который ему вынесли 15 июня. Напомним, мужчину признали виновным по двум статьям и приговорили к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

- Так как стороны не стали обжаловать приговор, он вступил в силу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Напомним, эта авария стала резонансной в Бурятии. 23 февраля, около 19 часов на улице Революции 1905 года, водитель LEXUS RX 350 на огромной скорости сбил двух 16-летних подростков - парня и девушку, которые переходили дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. От удара оба пешехода отлетели на несколько метров, упали на асфальт и скончались на месте. Как оказалось, это были троюродные брат и сестра.

Водитель же, даже не притормозил. Он проехал еще несколько сотен метров до следующего перекрестка, остановился, бросил машину и трусливо сбежал. Вскоре его задержали. Лихачом оказался 37-летний житель Иркутска, который ранее был судим за угон машины и убийство. Выяснилось, что за несколько часов до ДТП, он угнал автомобиль у сожителя своей сестры и поехал кататься по городским улицам. При этом, он даже не включил фары и габаритные огни. Хотя на улице уже было темно.

Во время суда, он признал свою вину и раскаялся.

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