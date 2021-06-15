В Бурятии водитель "Лексуса", по вине которого погибли на "зебре" два подростка, получил реальный срок Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сегодня в Улан-Удэ был вынесен приговор иркутянину, который на огромной скорости сбил на "зебре" двух подростков. 38-летний обвиняемый был ранее судим, в том числе за угон машины и убийство. 23 февраля мужчина угнал у своего родственника "Лексус". В момент наезда на студентов, иркутянин был пьян. Парень и девушка погибли на месте.

- Приговором суда мужчина признан виновным по двум статьям: «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД , повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно совершено лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 3 года, - сообщили на сайте Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

При вынесении приговора учли, что иркутянин ранее был судим и покинул место ДТП, не оказав пострадавшим помощи. При этом после задержания он признал свою вину и раскаялся.

Напомним, гибель двух подростков, переходивших дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора, повергла общественность в шок. Студенты были троюродными братом и сестрой. После трагедии местные жители несли к стихийному мемориалу цветы и игрушки.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил поставить уголовное дело на контроль в центральном аппарате ведомства в Москве.

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