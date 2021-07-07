Еще три улицы начали ремонтировать в Иркутске

Три улицу начали ремонтировать в городе.

В областном центре приступили к ремонту еще трех улиц. Техника уже работает на Ярослава Гашека, Украинской и Дальневосточной. На первых двух завершить обновление планируют к 1 сентября. А вот на Дальневосточной, может быть, и подольше – объем немаленький. На участке в 900 метром надо будет уложить асфальт в два слоя, обустроить тротуары, сделать светодиодное освещение, расширить парковочные карманы. А еще перенести в сторону от проезжей части контейнерные площадки, высадить газоны и деревья. Все работы выполняются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Сейчас идет подготовка: демонтируем старые бордюры, выполняем земляные работы, проводим частичную фрезеровку, - объясняет директор «ИркутскАвтодора» Михаил Малыхин. - По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова отдельное внимание уделим системе ливневой канализации. Поэтому отремонтируем старый железобетонный лоток и заведем в систему дополнительные дождеприемные решетки со стороны бульвара Постышева.

Кстати, по ливневке. Добавим, что на улице Профсоюзной завершается ремонт системы ливневой канализации. Там реконструировали 300 метров сетей. И теперь дождевая вода не будет задерживаться и вызывать огромны лужи не только на Профсоюзной, но и на примыкающей к ней улицы Шмидта за счет естественного уклона. Применяется технология геотекстиля – нетканое полотно для дренажа воды укладывается в основание дороги. Также сделают и на Дальневосточной.

И Профсоюзную, и Шмидта также приводят в порядок. Помимо коммуникаций здесь уже обустроены тротуары с гравийной подушкой. В ближайшие дни начнется асфальтирование.

Кроме этого, будет вестись контроль над подрядчиками. И это касается всех дорог, которые ремонируются. Ведут его специалисты независимого технического надзора. Гарантия на выполненные работы составляет в 4 года. И если что-то будет сделано плохо, то организации обяжут устранить недочеты.

Важно, что ремонт будет проводиться без перекрытия автомобильного движения. Так что никаких неудобств водители не испытают.

Напомним, что ранее строители завершили восстановление улицы Каландаришвили, и совсем скоро работы примут на 7-й Советской и 2-я Батарейной.