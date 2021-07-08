Объявленного в межгосударственный розыск поджигателя нашли в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В январе житель Белоруссии поджег дом своей бывшей супруги и скрылся. Подозреваемого объявили в межгосударственной розыск. Накануне мужчину нашли в Приангарье, в поселке Небель Казачинского-Ленского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- С какого времени находитесь в России? – спросили на допросе оперативники задержанного.

- С 24 января этого года. Какое преступление совершил? Поджог совместного жилища, - отвечает белорус.

В отношении него в республике Беларусь возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Пока подозреваемый находится в СИЗО в Приангарье. Решается вопрос об его экстрадиции на родину.

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