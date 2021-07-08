В Иркутске объявлено вознаграждение за информацию о разгромивших Лисихинский парк вандалах

Вознаграждение объявлено за информацию о разгромивших Лисихинский парк вандалах в Иркутске

Администрация Иркутска объявила вознаграждение для тех, кто имеет информацию, либо видеозаписи действий вандалов в Лисихинском парке в ночь на 7 июля. Там были вырваны лавки и сломаны модули для раздельного сбора мусора. Необходимы любые зацепки для определения личностей неизвестных. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- Летом 2020 года в Лисихинском парке было проведено благоустройство по федеральной программе. В парке было выполнено новое освещение, асфальтированные дорожки и вымощенные плиткой аллеи, установлены лавочки и урны, был высажен газон, деревья и кустарники, а также оформлена игровая зона для детей, - рассказали представители МКУ «Городская среда».

По факту порчи городского имущества написано заявление в полицию.

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