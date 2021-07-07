Вандалы сломали лавки в Лисихинском парке и фигуру верблюда на пересечении Тимирязева и Карла Либкнехта в Иркутске

В ночь на 7 июля в Иркутске сразу в двух общественных местах бушевали вандалы. Первое сообщение поступило из Лисихинского парка, там от рук неизвестных пострадали лавки и модули для раздельного сбора мусора. Об этом сообщают в официальном аккаунте МКУ «Городская среда» в соцсетях.

- Летом 2020 года в Лисихинском парке было проведено благоустройство по федеральной программе. В парке было выполнено новое освещение, асфальтированные дорожки и вымощенные плиткой аллеи, установлены лавочки и урны, был высажен газон, деревья и кустарники, а также оформлена игровая зона для детей, - рассказали представители организации в соцсетях.

По факту порчи городского имущества будет написано заявление в полицию.

Досталось от рук вандалов и зеленой фигуре верблюда, расположенной на территории сквера на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта. Предположительно, декоративный элемент не выдержал веса тех, кто пытался на него забраться. Верблюд отправился на ремонт.

Жителей города просят как можно меньше взаимодействовать с топиарными фигурами, так как они очень хрупкие и предназначены только для украшения скверов.

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