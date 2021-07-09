Погода в Иркутске: 9 июля пройдет без дождей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 9 июля ожидается с переменной облачностью. Дождя синоптики Иркутского Гидрометцентра, к счастью, не обещают. Хватит с сибиряков и вчерашнего ливня.

- Ветер в областном центре дует с северо-запада со скоростью 6-11 м/с, - говорят метеорологи. – Днем воздух прогреется до +20…+22.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня в городе в норме – составляет 723 миллиметра ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 9 июля предполагает кратковременные дожди, ветер с порывами до 14 м/с, Днем в Приангарье +19…+24. Если небо закроют облака, то будет прохладно – до +11..+16.

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