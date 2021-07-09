Магазин аккумуляторов горел в Иркутске 9 июля Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске в ночь на 9 июля горел магазин аккумуляторов на улице Лермонтова. Осложнялось положение тем, что горящее здание стоит вплотную к минимаркету АЗС. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Сообщение поступили в начале первого часа ночи, на место выехали пять спецмашин и 20 человек, - говорят в региональном Главке. – Пожар ликвидировали в 00:51. Переход огня на минимаркет удалось избежать.

Огонь уничтожил 25 квадратных метров кровли, пострадавших и травмированных нет. Чтобы убедиться, что тлеющих материалов нет - крышу вскрывали на площади в 50 "квадратов". По предварительной причине, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

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