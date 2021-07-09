Сибиряк повредил четыре автомобиля, сбрасывая с балкона стеклянные бутылки

В атаку на автомобилистов, которые паркуют свои машины во дворе, пошел 61-летний житель Улан-Удэ. Сначала он вышел на улицу и ударил по колесу одного из авто. Водитель позвонил участковому, который вызвал нарушителя спокойствия в отдел. Там он его опросил и отпустил. Но тот не успокоился. Вечером он начал кидать по машинам стеклянные бутылки и банки с балкона своей квартиры. При этом прицеливался в людей.

- Он повредил четыре автомобиля и причинил ущерб на 94 тысячи рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – С помощью МЧС полицейские пробрались в квартиру дебошира и задержали его.

Против буйного горожанина было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Кстати, ранее он судим не был.

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