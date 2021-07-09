Сибиряк убил приятеля, скормил его собакам и избежал тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующий случай в Братске произошел в феврале этого года. Житель Падунского района, который затеял ремонт в квартире, позвал своего знакомого помочь снести ему стену. В перерывах между работами они разгорячились алкоголем и поругались до такой степени, что хозяин квартиры схватился за кухонный нож и ударил им гостя в грудь. От полученных травм тот скончался на месте.

После этого мужчина решил избавиться от трупа. Сначала он расчленил тело и сжег кости во дворе своего частного дома. А затем сварил останки и скормил их собакам. Задержали его в апреле. Ну а недавно стало известно, что изувер избежит тюрьмы. Дело в том, в том, что медицинская экспертиза признала убийцу невменяемым.

- Поэтому, вместо колонии суд отправил его на принудительное лечение в закрытую психиатрическую клинику, - рассказали «КП»-«Иркутск» в пресс-службе Падунского районного суда Братска.

Добавим, родные погибшего не согласны с таким решением и собираются обжаловать этот приговор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Чите задержан преступник, который застрелил женщину и ранил ее спутника в салоне автомобиля (Подробности)