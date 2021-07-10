Пьяный иркутянин на балконе перепугал жителей м-на Юбилейный в Иркутске. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

"Смотрите, мужик на балконе!" Увидев пьяного на самом краю, жители микрорайона Юбилейный схватились за смартфоны. Сообщения они постили в соцсетях с призывом немедленно спасти бедолагу - вдруг скандалист оступится во время своего "выступления" и упадет? Такое, кстати, вполне могло и произойти.

-Спасатели уже развернули внизу полотно - "куб жизни", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Потому что человек с края балкона не уходил и дверь не открывал. Но приехавшие полицейские нашли во дворах его жену, которая гуляла с маленьким ребенком во дворах.

Женщина открыла дверь, а 34-летний мужчина, который, вероятно, и добивался ее возвращения своим скандалом, тут же угомонился.

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