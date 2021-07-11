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Общество11 июля 2021 15:43

Глава Иркутской области заявил, что цена на ПЦР тесты должна быть единой

Вопрос о ковид-тестах задали во время "Прямого эфира"
Анастасия КУРЕНОВА
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Глава Иркутской области заявил, что цена на ПЦР тесты должна быть единой

Глава Иркутской области заявил, что цена на ПЦР тесты должна быть единой

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в прямом эфире в соцсетях на вопросы жителей Иркутской области отвечал глава региона. Одна из тем коснулась продолжительности изготовления теста на COVID-19. По словам одного из жителей Усольского района, ему пришлось ожидать результата в течение 7 дней. Губернатор отметил, что этот вопрос будет поднят во время ближайшего заседания регионального оперштаба по коронавирусу. Об этом он сообщил в "Прямом эфире".

- 7 дней ожидания ПЦР-теста - это неприемлемо. Тем более, сегодня это предмет первой необходимости. Сейчас мощности нашего здравоохранения позволяют проводить тестирование за два дня. Но я уверен, что, поскольку сейчас, во время третьей волны, течение болезни скоротечное, я за то чтобы тесты делали в суточном режиме, - ответил глава региона.

Также одним из актуальных вопросов стала стоимость теста. По словам жителей региона, наблюдающих за прямым эфиром, в разных клиниках и городах Приангарья цены могут отличаться почти на тысячу рублей. В связи с этим Игорь Кобзев отметил, что в регионе должна существовать определенная ценовая категория.

Сегодня, 11 июля в 19:00 в "Инстаграме" прошел очередной "Прямой эфир", посвященный эпидемиологической обстановке в Приангарье. В нем приняли участие глава региона Игорь Кобзев, министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов и главный врач Иркутской станции скорой помощи Игорь Журавлев.

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