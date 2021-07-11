Привить к кино и спорту: вход в кинотеатры и фитнес-центры Иркутска ограничен, проверяем закроют ли глаза на отсутствие сертификата Фото: Иван МАКЕЕВ

На данный момент в Иркутской области введены ограничения на посещение кинотеатров. Как известно, посмотреть новинки в кинозале разрешается лишь при наличии сертификата о вакцинации. В фитнес-клубы и тренажерные залы попасть можно таким же способом. Имеется и исключение: те, кто переболел COVID-19 в течении полугода получают те же возможности, что и лица, поставившие прививку. Но все ли эти правила соблюдают?

Не пойти ли мне в кино

-Можно билет?- спросил я, размышляя, попросят ли у меня сертификат.

-Наденьте маску, пожалуйста,- немедленно отреагировала кассирша, молодая работница кинотеатра.

Когда ее просьба была выполнена, то девушка без каких-либо трудностей продала мне билет и пожелала приятного просмотра. Тогда я, будто бы лишь краем уха где-то услышал, решил уточнить:

-Там, вроде, говорят, какие-то QR-коды должны быть.

На что был получен ответ:

-Допустим, вам нет 18 лет,- без колебаний ответила она мне.

Налицо очевидное нарушение закона. Риск заражения в закрытом зале с большим количеством человек очень велик.

А если пресс покачать?

Следом я зашел в фитнес-клуб, куда удалось беспрепятственно пройти без маски и никто, даже работник кассы, не сделал замечания. К слову, средства личной защиты игнорировали абсолютно все.

-Я насчет абонемента!

- Пройдите дальше по коридору, там девушка за окном сидит!

Я оглянулся и пошел. Кругом сновали люди, заходили и выходили из зала люди… Словом, если бы я, вдруг, оказался заражен «короной», то в ближайшее время в больнице прибавилось бы еще несколько пациентов. О сертификатах я, конечно, разузнал:

-Слушайте, их вообще надо?

- Вам сколько лет?- ничего не заподозрив, спросила меня девушка за стойкой.

-18…

Она задумалась…

-Ну, до 18 не нужно, а после 18 либо сертификат о вакцинации, справка на антитела, либо ПЦР отрицательный.

Я понял, что могло прокатить. Все-таки до 18 включительно, а 19 мне еще не исполнилось. Но, поскольку разговор зашел, то дальше меня уже не пустили.

Как видно, правила в кинотеатрах и спортивных залах соблюдаются 50/50. Однако это не значит, что одна половина людей заболеет, а другая нет. В спортивном клубе я без маски вошел в помещение, поговорил с девушкой у входа, смог беспрепятственно пройтись по коридору, который был полон людей. Точно так же я спокойно смог войти в кинозал, так как сотрудник не потребовал сертификат или справку.

Нарушают абсолютно все

В это время массовые проверки проводят в торговых центра Иркутска и пригорода - главных обителях заразы, так как людей там всегда, как селедки в бочке. Как итог - во всех 24 выявлены нарушения. Где-то нет разметки на полу для соблюдения социальной дистанции, где-то объявлений с перечнем антиковидных ограничительных мер, но чаще всего и покупатели, и сотрудники грешат отсутствием маски. В основном люди просто спускают ее на подбородок, думая, что так "прокатит". В правительстве Приангарья предупредили : " наказывать нарушителей будем жестко - рублем".

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