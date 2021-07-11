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Общество11 июля 2021 8:47

Во всех торговых центрах Иркутска выявили нарушения ограничительных мер

Чаще всего продавцы и посетители не надевают маски, либо носят их на подбородке
Анастасия КУРЕНОВА
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Во всех торговых центрах Иркутска выявили нарушения ограничительных мер

Во всех торговых центрах Иркутска выявили нарушения ограничительных мер

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние дни в Иркутске и Иркутском районе прошла массовая проверка 24 торговых центров. Нарушения ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, нашли в каждом из них. Составлено 65 протоколов. Рейды проводят специалисты службы потребрынка совместно с полицией. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Где-то не было разметки, в некоторых ТЦ проверяющие не увидели дезсредства и объявления о соблюдении мер безопасности. Но большинство нарушений были связаны именно с масками. Точнее с их отсутствием, - рассказали в ведомстве.

Посетителей общественных мест, также как и сотрудников, игнорирующих требования масочного режима, будут штрафовать.

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