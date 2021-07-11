365 случаев заражения COVID-19 зафиксировали в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На утро 11 июля в Иркутской области за сутки выявлено 365 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают в аккаунте регионального оперативного штаба в соцсетях.

- Количество подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии в регионе возросло до 77 955, в том числе: за сутки госпитализировано135 заболевших. 5812 человек продолжают проходить лечение в медицинских учреждениях Приангарья, - сообщили в ведомстве.

Также за сутки 77 пациентов выздоровели. Общее количество жителей Иркутской области, победивших коронавирус, приближается к отметке в 80 тысяч.

К сожалению, не всем удается справиться с вирусом. От COVID-19 умерло 29 человек, с начала пандемии - 3160. От иных, не связанных с коронавирусной инфекцией, заболеваний - 323. За последние сутки хафиксирован 1 летальный исход.

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