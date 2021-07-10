"Думала, физраствор вкололи": как корреспонденты "Комсомолки" сделали прививку и ждали все муки ада. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ежедневно десятки человек, нет сотни, в соцсетях гордо постят фотки - укололся, мол. Сделал прививку от коронавируса и пережил все муки ада, как положено. Температура под 40, глаза от боли на лоб, все тело ломит, суставы выворачивает, а к плечу, тому в которое вкололи, не прикоснуться. И когда с перерывом в пару недель, два наших журналиста, Галина Соболева и Наталья Лыткина, решились отдать себя в луки эскулапов, мы всей редакцией вздохнули и зажмурились - что будет то, как спасать, если заболеют после? Такие случаи были! Проводили как героинь, стали ждать результатов.

Галина Соболева: Рука болела так, что спать было невозможно

-Я записалась за неделю, - рассказывает корреспондент ТИВИСИ Галина Соболева. - Собралась уже идти, но узнала, что в поликлинике препарата нет. Был ажиотаж и он кончился. Отправилась туда снова, на следующий день. Мне сказали, что как раз должны были завезти. В общем, пришлось охотиться за дефицитом, но что поделаешь. Нарасхват. А сама вакцинация - это очень быстро. Буквально минуту делают укол, до этого ты заполняешь анкету и быстро обсуждаешь ситуацию с врачом. После укола минут 10 в кабинете, и меня отправили. Видимо, видели, что все более-менее.

Галина Соболева. Уже вторая прививка скоро. Фото из личного архива.

И в самом деле, чувствовала я себя великолепно. Что называется, ничего не предвещало проблем, и я помчалась по делам. Их, как всегда много. Надеялась, что проскочу, но нет! Ближе к ночи начала болеть рука - так, как будто перетренировалась, перенапрягла мышцы. А ночью прихватило "со всей страстью". Спать я не могла - все пыталась найти такое положение, чтобы ее не задевать. Маленько отпустило к утру. Прошло еще два дня, прежде чем боли немного отступили. Все это время я старалась обходиться без лекарств. В общем, пережить все можно, нужно.

Наталья Лыткина: Будто физраствор вкололи, ничего не почувствовала!

- Я уже болела ковидом, в феврале, - вспоминает редактор иркутской "Комсомолки" Наталья Лыткина. - И хотя это считалось в легкой форме ( хотя и с температурой в 40 градусов, и с ломотой во всем теле, и с потерей обоняния, но в больницу ложиться не стала), второй раз не хочу и врагу не пожелаю. Совсем не собиралась вакцинироваться, знала, что антитела есть. И паспорт переболевшего получила бы, так что с ограничениями тоже без проблем.

Но тут стали сваливаться с коронавирусом и близкие, и дальние. Массово. Кто-то уже болел и не первый раз. Поэтому я решила защитить себя и свою маму, ей 59 лет....

Наталья Лыткина: Первый компонент сделан. Фото из личного архива.

Сразу сделать прививку, как собиралась, в конце июня, перед отпуском, у меня не вышло. В поликлинике не хватало препарата и вакцинацию перенесли. А я воспользовалась отсрочкой и пошла узнавать, что там с антителами. Увы, ничего хорошего.

-Антитела у вас есть, - сказали мне в клинике. - Если вам нужна справка об этом на работу - пожалуйста. А если вы сдавали для себя, а не для того, чтобы получить бумажку, то рекомендуем привиться Их немного, а будет еще меньше.

Я вздохнула и отправилась ждать, когда подойдет очередь. На это потребовалось две недели. Но я никуда не торопилась. На курорт мне не надо, у меня дача и ремонт квартиры. Зато, когда я появилась на днях в прививочном, то там не было никакой толчеи. Зашла строго по времени, заполнила анкету, рассказала про хронические болячки, они у всех есть...Укол вообще не почувствовала. Наверное, потому что ожидала адской боли, а ее не было.

Рассказов о том, как кто переносил укол, было много. В основном это все очень тяжело и я радовалась, что отпуск, могу отлежаться. Дома были наготове всякие пилюли - от жара, и от боли, и от аллергии. Я, наверное, сутки ждала, когда "накроет". Сильно удивилась, потому что никаких реакций не дождалась! Абсолютно! В соцсетях, правда, "радуют" - мол, не переживай, вот будет второй укол, тогда и будет вся боль...

По нашей просьбе дисциплинированные журналистки продолжают наблюдения за собой. Второй укол у Галины - 19 июля, у Натальи - 30 июля. Обещаем - напишем всю правду.

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