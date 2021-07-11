56 детей болеют коронавирусом в Иркутске Фото: ИВАНОВА Диана

В Иркутске 56 детей детей болеют коронавирусом. 15 из них - новорожденные. Все они проходят лечение в Ивано-Матренинской больнице. Об этом сообщил в соцсетях в ходе "Прямого эфира", посвященного эпидемиологической обстановке в регионе, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов.

- Дети очень тяжело переносят инфекцию. Если посмотреть на срез пациентов, поступающих в педиатрическое отделение, то треть из них попадает в палаты интенсивной терапии. При этом, сегодня не существует ни одного разрешенного препарата для лечение ковид-положительных детей, - рассказал Козлов.

Врач отметил, что согласно статистике прошлого года, малыши чаще всего заболевают коронавирусом в возрасте 3-4 лет, когда начинают посещать детский сад. Также большая доля инфицированных детей приходится на школьников в возрасте 7-8 лет.

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