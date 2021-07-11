На 90 дней будут останавливать работу организаций, которые нарушают ограничительные меры в Иркутской области Фото: Артем ЛЕНЦ

Работу организаций-нарушителей будет точечно приостанавливать до 90 дней. Это связано с тем, что по результатам последних рейдов, выявлено большое количество случаев несоблюдения ограничительных антиковидных мер, как со стороны жителей, так и со стороны бизнеса. Об этом заявил глава региона во время "Прямого эфира" в соцсетях.

- Уже завтра мне приведут данные после рейдов по торговым и транспортным компаниям, как соблюдается эпидемиологический режим. Бизнес обращается: "дайте работать, если нас закроют, мы рухнем". Но со своей стороны не все выполняют предписанные требования, - рассказал губернатор.

Напомним, сегодня, 11 июля в 19:00 в "Инстаграме" прошел очередной "Прямой эфир", посвященный эпидемиологической обстановке в Приангарье. В нем приняли участие глава региона Игорь Кобзев, министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов и главный врач Иркутской станции скорой помощи Игорь Журавлев.

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