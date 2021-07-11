Закроют ли Ольхон для туристов из-за роста заболеваемости COVID-19 рассказал губернатор Иркутской области

Закроют ли Ольхон для отдыхающих из-за роста заболеваемости коронавирусом рассказал губернатор Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жители Иркутской области обеспокоены тем, что на Ольхон растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. При этом, туда продолжают приезжать туристы со всей страны. Однако власти Приангарья не намерены закрывать ни остров, ни другие места отдыха. Об этом заявил губернатор в ходе очередного "Прямого эфира" в соцсетях.

- Многие люди, которые отдыхают сегодня на Байкале, планировали отдых заранее. Не хотелось бы, чтобы туристы и бизнес потеряли деньги. Тем более, если мы закроем остров или пляжи, люди все равно найдут стихийные пути обхода, что может привести к серьезным последствиям, - отметил глава Приангарья.

В регионе в силу вступает требование, при котором необходимо иметь сертификат вакцинации и отрицательный ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до заселения в гостиницы, турбазы, дома отдыха, отели и тд.

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