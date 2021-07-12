В ДТП с Камазом погиб 40-летний мужчина в Черемховском районе. Фото: @gibdd.38

Инспекторы Приангарья сейчас устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло около полуночи в Черемховском районе. Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- На 1732 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в районе деревни Малиновка произошло столкновение легкового автомобиля «Тойота Карина» с большегрузом «Камаз», - говорят сотрудники ГИБДД. – Транспортные средства ехали в попутном направлении.

В ДТП погиб 40-летний водитель Тойоты. Он умер до приезда медиков. Уже известно, что за руль садиться он не имел права – был лишен водительского удостоверения за управление машиной пьяным. Проверка продолжается.

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