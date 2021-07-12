Пьяная девушка на чужой «Тойоте Камри» протаранила дом в поселке под Иркутском

Пьяная девушка врезалась на чужой «Тойоте Камри» протаранила дом в поселке под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция задержала 20-летнюю жительницу поселка Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Девушка пьяной села за руль чужого автомобиля «Тойота Камри». По словам виновницы аварии, она отвлеклась, из-за чего не справилась с управлением. Иномарка врезалась в жилой дом и гараж. Об этом сообщают в официальном аккаунте УГИБДД МУ МВД России по Иркутской области.

- Девушка рассказала, что никогда не получала водительские права. Она взяла автомобиль с разрешения собственника. В настоящий момент она ожидает решение суда. Нарушительнице грозит арест на срок до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Хозяину иномарки, как и виновнице аварии, грозит штраф Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Такую же штраф предстоит оплатить и владельцу иномарки, за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

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