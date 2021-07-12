Врач из Забайкалья отправится в колонию за взятки на 13,7 миллионов рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Забайкалье поставлена точка в громком уголовном деле, по которому проходил бывший главврач крупнейшей в регионе больницы. Его признали виновным во взяточничестве.

Итак, по версии следствия, мужчина использовал должностные полномочия главврача больницы для получения взяток от руководителя коммерческой фирмы в виде так называемых откатов за беспрепятственное заключение договоров на поставку медицинского оборудования.

- Всего с 2016 по 2020 годы медик получил взятки на общую сумму 13,7 млн рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкалью.

На днях бывший главврач услышал приговор суда. Его отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Кроме этого, ему предстоит выплатить огромный штраф в 27,4 млн руб.

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