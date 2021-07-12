Ответят за нападение на инспектора: браконьеров, которые обвинили в избиении сотрудника заповедника в Бурятии, отправили под суд

Инспектор Сергей Красиков

Эту историю, которая произошла с инспектором Байкальского заповедника Сергеем Красиковым, осенью 2020 года обсуждали по всей стране. В октябре, Сергей, рискуя своим здоровьем, поймал браконьеров и при этом сам нарвался на обвинения и вполне мог попасть за решетку. Дело в том, что незаконные охотники сбили на машине инспектора, а один из них написал заявление на Красикова, обвинив его в избиении.

Спасали Сергея всем миром. Пользователи соцсетей даже создали петицию и собрали 123 тысячи подписей в защиту Красикова. Более того, по поручению главы СКР Александра Бастрыкина было передано в центральный аппарат. И это помогло. В мае 2021-го все обвинения с него сняли. А 9 июля стало известно, что расследование уголовного дела против тех самых браконьеров завершено.

- Их обвиняют по статьям «Незаконная охота», «Применение насилия в отношении представителя власти», - сообщили в СУ СК России. – Следователи собрали все доказательства их вины. Дело передано в суд. Что касается Красикова, то его уголовное преследование прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Ну а мы кратко еще раз напомним, как все произошло. Вечером 4 октября 2020 года Сергей вместе с коллегами, во время патрулирования территории заказника «Алтачейский» увидели следы машины на снегу. Инспекторы поняли, что это охотники на косуль.

- Нам стало понятно, что браконьеры будут возвращаться с охоты на косуль утром, - рассказывал нам зимой Сергей. - Уезжали они в ночь, значит, брали «на подсветку» - свет специальной яркой фары лишает животных возможности сопротивляться, они в растерянности застывают на месте. Такая охота запрещена в принципе, не только в заповеднике.

Утром инспекторы встретили браконьеров на УАЗике. Увидев их, Сергей преградил им путь и потребовал остановиться. Вместо этого автомобиль направился на Сергея. Он стал уклоняться, и понимая, что его могут просто задавить, выстрелил в радиатор. Но все-таки автомобиль сбил инспектора, задев по касательной.

Браконьеры на ходу выпрыгивали из УАЗа, и бросились врассыпную. Сергей со сломанной рукой побежал за нарушителями несмотря на то, что один из них наставил на него ружье.

- Я догнал их, - рассказывал Сергей. - А тот человек, который был с оружием, снова направил его прямо на меня. Я скомандовал отдать его или положить на землю. Не подчинились. Тогда предупредил, что буду стрелять, и действительно сделал выстрел в сторону. Задержали в то утро мы пятерых, шестому все-таки удалось сбежать.

Оказалось, что Сергей Красиков не только сломал руку, но и получил ушиб спинного мозга, сотрясение мозга и повреждение плечевой кости. Против охотников завели уголовное дело за браконьерство. Они действительно добыли двух косуль, причинив ущерб в 80 тысяч рублей. Дело о нападении на Сергея возбудили только 16 февраля 2021-го. А на следующий день один из охотников написал заявление на инспектора, обвинив его в превышении полномочий. Он рассказал, что якобы Сергей избил в одиночку их пятерых, а ему даже сломал ребра прикладом ружья. 5 марта против Сергея возбудили дело за превышение полномочий.

В мае Сергей Красиков рассказал «КП»-«Иркутск» как чувствует себя после снятия всех обвинений.

- Теперь мне будет спокойнее работать, - рассказал Сергей. – Если вернуть все назад, поступил бы точно также.

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