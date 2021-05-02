«Теперь будет спокойнее работать»: в Бурятии отстояли инспектора заповедника, которого обвиняли в избиении браконьеров

Инспектор Сергей Красиков

Отстояли всем миром! Именно эта фраза подходит для ситуации с инспектором Байкальского заповедника Сергеем Красиковым. Инспектор, который прошлой осенью, рискуя своим здоровьем поймал браконьеров и при этом сам нарвался на обвинения, и едва не угодил за решетку. Сергея самого сбили на машине, а один из охотников тогда написал заявление на Красикова, обвинив его в избиении. Но теперь, ни уголовное дело, ни тем более тюрьма, Сергею не грозят. Все обвинения с него сняты.

- Дело закрыто в связи с тем, что в моих действиях нет состава преступления, - бодрым голосом рассказывает "КП"-"Иркутск" Сергей Красиков. – А вот в отношении этих браконьеров расследование продолжается. Говорят, что возможно, в конце мая будет суд. Мне же приятно, что в этой ситуации все же разобрались. Теперь будет спокойнее работать. Время очень напряженное было все эти месяцы, столько нервов сжег.

А начались нервные дня для Сергея Красикова 4 октября 2020 года. В тот вечер Сергей вместе с коллегами, как обычно патрулировали территорию заказника. В какой-то момент они увидели следы машины на снегу. По инструкции, лесники поставили фотоловушки с «обратной связью». Как только появилось авто, устройство отправило им сообщение на мобильный - картинку-силуэт автомобиля. Инспекторы поняли, что скорее всего, это охотники на косуль.

- Мы знали, что браконьеры будут возвращаться с охоты на косуль утром, - рассказывал нам зимой Сергей. - Уезжали они в ночь, значит, брали «на подсветку» - свет специальной яркой фары лишает животных возможности сопротивляться, они в растерянности застывают на месте. Такая охота запрещена в принципе, не только в заповеднике).

Группа реагирования выехала с тем расчетом, чтобы к рассвету перекрыть лесную дорогу. Вместе с Сергеем инспекторов было трое. Так требует инструкция. Один ставит шипы на дорогу. Двое других в это время в машине. Обычно нарушители останавливаются. Но не в этот раз…

Когда те самые браконьеры выехали на УАЗике навстречу инспекторам, Сергей Красиков преградил им путь.

- Это охрана заказника, - громко крикнул Сергей.

В ответ - завелся двигатель, включились фары. Затем автомобиль направился на Сергея. Он стал уклоняться, и понимая, что его могут просто задавить, выстрелил в радиатор. Но все-таки автомобиль сбил инспектора, задев по касательной.

Браконьеры на ходу выпрыгивали из УАЗа, и бросились врассыпную. Сергей со сломанной рукой пустился в погоню за нарушителями несмотря на то, что один из них наставил на него ружье.

- Я догнал их, - говорит Сергей. - А тот человек, который был с оружием, снова направил его прямо на меня. Я скомандовал отдать его или положить на землю. Не подчинились. Тогда предупредил, что буду стрелять, и действительно сделал выстрел в сторону. Задержали в то утро мы пятерых, шестому все-таки удалось сбежать.

Теперь Сергей Красиков может работать спокойно

Позже выяснилось, что помимо перелома руки, Сергей Красиков получил ушиб спинного мозга, сотрясение мозга и повреждение плечевой кости. Попавшихся охотников увезли в райцентр и завели уголовное дело за браконьерство. Они действительно добыли двух косуль, причинив ущерб в 80 тысяч рублей. Дело о нападении на Сергея возбудили только 16 февраля 2021-го. А на следующий неприятный сюрприз ждал уже самого Красикова. 17 февраля один из охотников написал заявление на инспектора, обвинив его в превышении полномочий, якобы, Сергей избил в одиночку их пятерых, а ему даже ребра сломал прикладом ружья. 5 марта против Сергея возбудили дело за превышение полномочий

Руководство заповедника, чтобы защитить своего сотрудника начало обращаться во все инстанции. На эту историю обратила внимание вся страна. Дошло дело о ситуации в Алтачейском заказнике и к главе СК России Александру Бастрыкину. Пока следователи выясняли все подробности, обычные жители страны создали в интернете петицию и собирали подписи в защиту Красикова. За несколько месяцев свои голоса в защиту инспектора отдали более 123 тысяч человек.

- Сейчас мне сыпятся поздравления, - говорит Сергей Красиков. – Все довольны и говорят, что вынесено адекватное решение. Спасибо всем, кто поддержал! Как бы я поступил тогда, если бы знал, что попаду в такую ситуацию? Да абсолютно также.

Сейчас Сергей Красиков мечтает как можно быстрее вернуться на работу. В апреле ему сделали операцию на поврежденной руке и радостную новость он узнал на больничном. Два месяца ему запретили любые тяжелые нагрузки.

- Теперь можно работать спокойно, - бодро заключает Сергей. – Будем и дальше защищать нашу природу!

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