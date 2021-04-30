Прекращено уголовное дело против инспектора Байкальского заповедника, который поймал браконьеров

Похоже, что в громком деле инспектора Байкальского заповедника Сергея Красикова, пора ставить точку. Напомним, 4 октября 2020 года Сергей задержал браконьеров, которые незаконно охотились на косуль в Алтачейском заказнике. А в итоге против него самого было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Один из охотников написал заявление на Красикова, обвинив его в том, что он избил в одиночку их пятерых, а ему даже сломал ребра прикладом ружья. Но 30 апреля руководители Байкальского государственного заповедника на своей странице в соцсети написали, что уголовное дело против Сергея Красикова все-таки завершено.

- Эту информацию нам сообщили наши адвокаты, которые присутствовали на заседании, - комментируют «КП»-Иркутск» в заповеднике.

Сам Сергей Красиков также уже в курсе, что обвинения с него сняты. Правда, подробностей пока не знает.

- Мне пришло постановление на почтовый адрес, - говорит корреспонденту «Комсомолки» Сергей Красиков. – Но я его еще не читал, так как нахожусь на работе. Вечером приду домой и обязательно все изучу.

Ну а мы еще раз кратко напомним всю историю, в которую попал Сергей Красиков. Итак, по версии следствия, 4 октября 2020 года ночью несколько мужчин на автомобиле приехали из Улан-Удэ в Алтачейский заказник, где во время незаконной охоты отстрелили двух косуль. На обратном пути их задержала группа государственных инспекторов Байкальского природного заповедника. Как рассказал один из государственных инспекторов, водитель автомобиля не отреагировал на требование об остановке и пытался сбить его.

По факту были заведены сразу три (!!!) уголовных дела. Одно - за незаконную охоту и тут сомнений ни у кого нет - взяли с поличным, передали полиции, вещдоки засняли. А два других - одно против "охотников", за нападение на инспектора. Другое - против самого инспектора - за превышение должностных полномочий. Якобы он не только выстрелил в автомобиль, но и избил нападавших.

На эту историю обратила внимание вся страна. Коллеги Сергея Красикова обратились с коллективным письмом к главе СК России Александру Бастрыкину. Обычные жители страны создали в интернете петицию и собирали подписи в защиту Красикова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Браконьеры сбили машиной инспектора Байкальского заповедника и обвинили его в побоях (Подробности)

Таких следует не наказывать, а награждать: за инспектора, на которого после наезда браконьеров завели дело, вступилась вся страна (Подробности)

В СК России разберутся в обстоятельствах нападения на инспектора в Байкальском заповеднике (Подробности)