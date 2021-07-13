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Общество13 июля 2021 4:08

Погода в Иркутске: 13 июля пойдет дождь

«КП» рассказывает о погоде в Иркутске на 13 июля
Мария КНЯЗЕВА
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Погода в Иркутске: 13 июля пойдет дождь

Погода в Иркутске: 13 июля пойдет дождь

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 13 июля. В областном центре сегодня переменная облачность. Вечером возможен кратковременный дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- Воздух в столице Приангарья днем прогреется до +25, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске в норме – 715 миллиметров ртутного столба. Прогноз погоды в Иркутской области 13 июля также обещает быть с переменной облачностью, осадков не ожидается. Местами прольются кратковременные дожди, грозы. Ветер при грозе будет увеличиваться до 13 м/с. Днем в регионе до +25…+30. Но если небо закроют облака, выше +17…+22 столбики уличных термометров не поднимутся.

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