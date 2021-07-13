Незаконную рубку деревьев на 1,6 миллиона рублей обнаружили прокуроры в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере» возбуждено в Качугском районе после прокурорской проверки лесозаготовительных работ. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Лесорубы, как и полагается, заключили договор о заготовке древесины с министерством лесного комплекса Приангарья. Однако при проверке обнаружилось, что хотя по документам леса спилено в установленном объеме, на самом деле площадь деляны оказалась больше.

- В ходе выездной проверки прокуратуры совместно со специалистами Департамента лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу выявлено, что рубка произведена за границами отведенных лесосек на общей площади 1,3 гектара, - говорят специалисты.

Ущерб лесному фонду оценивается в 1,6 миллиона рублей.

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