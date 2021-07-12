Назначен новый министр лесного комплекса Иркутской области

В правительстве Иркутской области новые назначения. Новым министром лесного комплекса Приангарья стал Владимир Читоркин. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- С декабря 2013 по июнь 2021 года Владимир Читоркин трудился в Департаменте государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды и экологии России. Предыдущая должность Владимира Читоркина - заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды и экологии России, - рассказали в ведомстве.

При назначении Читоркина на должность глава региона отметил, что работа лесного комплекса остается приоритетной для Иркутской области, так как на территории Приангарья сосредоточено больше 10% лесов страны. Также в последние годы происходит активная декриминализация лесной отрасли.

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