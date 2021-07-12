Садоводства в Иркутске может подтопить из-за увеличения сброса воды на Иркутской ГЭС Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 12 июля аварийно-спасательная служба Иркутска усиленно мониторит обстановку на реке Ангара в черте города. На Иркутской ГЭС снова произошло плановое увеличение сброса воды с 2900 м3/сек до 3000 м3/сек. Есть угроза подтопления 5 садоводств. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– По предварительным прогнозам подтопленными могут оказаться ряд СНТ Иркутска: Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Ангара -3, Нептун. Аварийно-спасательная служба в круглосуточном режиме будет проводить замеры уровня воды Ангары и Иркута. Также на особый режим переведен водно-спасательный пост на острове Юность. Если потребуется, то будут выставлены гидропосты и на других участках, - рассказали в ведомстве.

Напомним, увеличение сброса воды через весь ангарский каскад ГЭС связано с необходимостью понизить уровень воды в Байкале. В случае, если ситуация не изменится или ухудшится, сброс будет увеличен до 3200 м3/сек.

Власти Иркутска предупредили о том, что такие меры могут привести к подтоплению некоторых районов города.

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