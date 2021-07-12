285 нарушений ограничительных мер выявили в Иркутской области с начала лета Фото: Артем ЛЕНЦ

В Иркутской области продолжаются ежедневные рейды по торговым центрам, кафе и другим общественным местам на соблюдение ограничительных мер по борьбе с коронавирусом, в том числе масочного режима. Так с начала лета полиция совместно с представителями профильных служб правительства региона выявила 285 нарушений. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- В минувшие выходные было проверено выполнение требований, установленных указом губернатора Иркутской области, а именно: обязательного соблюдения посетителями и персоналом магазинов масочного режима, социальной дистанции, использование перчаток и дезинфицирующих средств. В ходе проведенных совместных мероприятий пресечено 9 административных правонарушений, - рассказали в ведомстве.

Владельцам организаций-нарушителей выписаны штрафы, работа части из них временно приостановлена.

Напомним, в минувшие выходные глава региона во время «Прямого эфира» в соцсетях сообщил, что предприятия Иркутской области, которые нарушают ограничительные меры, будут принудительно закрывать на срок до 90 суток.

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