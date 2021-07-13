Более миллиона рублей выплатят браконьеры за вылов омуля на Байкале Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восемь человек не возместили в добровольном порядке ущерб от незаконной добычи байкальского омуля. Тогда Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего было подано 8 исков на общую сумму более миллиона рублей. Они касались взысканий с жителей города Северобайкальска и Северобайкальского района Бурятии, которые попались на браконьерстве в 2020 году.

- Судом исковые требования были удовлетворены, - сообщают специалисты. – Ответчики обязаны возместить ущерб.

Решение суда вступило в законную силу, за его исполнением будет следить прокуратура.

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