Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2021 5:50

Более миллиона рублей выплатят браконьеры за вылов омуля на Байкале

Восемь жителей Бурятии возместят нанесенный ущерб
Мария КНЯЗЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Более миллиона рублей выплатят браконьеры за вылов омуля на Байкале

Более миллиона рублей выплатят браконьеры за вылов омуля на Байкале

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Восемь человек не возместили в добровольном порядке ущерб от незаконной добычи байкальского омуля. Тогда Байкальский транспортный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего было подано 8 исков на общую сумму более миллиона рублей. Они касались взысканий с жителей города Северобайкальска и Северобайкальского района Бурятии, которые попались на браконьерстве в 2020 году.

- Судом исковые требования были удовлетворены, - сообщают специалисты. – Ответчики обязаны возместить ущерб.

Решение суда вступило в законную силу, за его исполнением будет следить прокуратура.

Читайте также:

Врач из Забайкалья отправится в колонию за взятки на 13,7 миллионов рублей. Также ему предстоит выплатить огромный штраф (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08