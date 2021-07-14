На Иркутской ГЭС снова увеличат сбросы воды с 14 июля
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
На 100 м³/с увеличили сбросы воды на Иркутской ГЭС 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Данное увеличение сбросов – уже четвертое в этом месяце. На данный момент сбросные расходы составляют 3100 м³/с.
- Решение принято Енисейским бассейновым водным управлением, - говорят специалисты. - Основанием стала фактически складывающаяся гидрологическая обстановка и уточненный прогноз притока к озеру Байкал, который свидетельствует об его увеличении в июле.
Спасатели проводят мониторинг ситуации на реке Ангаре. Особенно тщательное внимание уделяется садоводствам, расположенным в низменностях – в зоне возможного подтопления. Идет работа с населением.
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