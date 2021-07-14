Дерево упало на автомобиль в м-не Ново-Ленино в Иркутске

В микрорайоне Ново-Ленино утром 14 июля на капот кроссовера «Лексус» упало дерево. Об этом КП-Иркутск рассказали пострадавшие горожане. В момент падения, к счастью, никого в салоне и поблизости не было.

- Это произошло около восьми часов утра на улице Ледовского, сработала сигнализация, - говорят владельцы машины. – При падении дерево помяло капот, разбито лобовое стекло, фара, точно весь ущерб сейчас и не перечислить. Машина все еще завалена. При этом дерево перегородило также весь проезд.

В таких случаях, как пояснили в администрации Иркутска, необходимо вызывать участкового, который бы подтвердил, что факт порчи имущества непреднамеренный, потом позвонить в аварийно-спасательную службу города для расчистки дороги.

После этого собственнику необходимо провести оценку ущерба в любой компании, которая занимается такими делами и подавать в суд. При рассмотрении заявления будет выяснено, кому принадлежит земельный участок, на котором стояло упавшее дерево.

- Если собственник узнает эти подробности до суда, то владелец земли может возместить ущерб и до судебных разбирательств, - отмечают в мэрии.

Повреждена передняя часть автомобиля

Пробито лобовое стекло

Дерево упало на "Лексус" в м-не Ново-ленино

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