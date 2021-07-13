Врач из Иркутска боялась кредита в 4,5 миллиона рублей и взяла его для мошенников Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

12 часов общалась с мошенниками, но о том, что стала очередной жертвой находчивых обманщиков, осознала только, когда баланс банковских карт достиг нуля. В этот раз аферисты обогатились за счет врача-лаборанта из Иркутска.

- 66-летняя женщина по телефону узнала от незнакомого человека, который назвал себя представителем крупного банка, что им зафиксирована попытка оформления крупного займа на ее имя, - рассказали в пресс-службе регионального главка МВД.

Доверчивую сибирячку сковал страх. Выплачивать чужой кредит она не планировала, поэтому внимательно слушала «банкира», что ей делать и как быть. В этот момент на том конце провода поняли «жертва клюнула». Так иркутянка, имея под рукой смартфон, оформила на себя займ в размере больше 4,5 миллионов рублей. Только так, по словам афериста, можно было «перебить» ранее оформленную заявку, которую сделали на имя врача неизвестные. Деньги поступили на счет женщины, и оставалось лишь перевести их на «безопасные ячейки».

Так как глаза у страха перед кредитом в 4,5 миллиона рублей были велики, сибирячка тотчас отправилась в ближайшее отделение банка. В один момент банкомат перестал принимать наличку, для крупной суммы просто не хватило места.

- Жертву направили в офис другого банка, а затем и вовсе сказали перечислить оставшуюся сумму на номера телефонов. На протяжении 12 часов женщина распределяла деньги, осуществив тем самым 169 операций, и только потом осознала, что все это время общалась с мошенниками, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области.

Только оправившись от шока и обратившись в полицию, врач из Иркутска осознала, насколько легко ее смогли обмануть .

Правоохранительные органы проводят расследование. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19-летний практикант погиб во время погрузочных работ в Усть-Куте. На парня упала крановая установка. (подробности)

Полицейские просят опознать укравшего деньги из кассы в Иркутской области. Кража произошла в поселке Баклаши в Шелеховском районе. (подробности)